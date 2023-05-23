«Что-то вроде короткого замыкания»: 92-летний Иван Краско почувствовал инсульт по ощущениям в черепе

92-летний актер Иван Краско рассказал подробности январского инсульта. В тот день артист был один – по ощущениям в черепе и ряду других симптомов он подумал, что это и есть инсульт.

«Я был один, когда почувствовал в черепе что-то вроде короткого замыкания. В глазах потемнело. Я неловко упал», - рассказал Краско сайту mk.ru.

Мысли актера об инсульте подтвердились. Краско лежал в разных больницах, а в итоге оказался в месте, где особым образом ухаживают за ветеранами.

«Там и медицинское оборудование хорошее», - поделился он и поблагодарил врачей за отношение.

Медики не советуют Краско выходить на сцену: он же прислушивается к рекомендациям не всегда.

Актеру предлагали провести операцию, но он отказался и выбрал таблетки.

Сейчас он играет один спектакль в месяц. В обычной жизни Краско с интересом наблюдает за развитием своих сыновей, которые еще «совсем юные».

Ранее мы писали, что у Краско перестала подчиняться левая рука, которая связана с сердцем.