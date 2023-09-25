После расставания с Бузовой: блогер Дава провел эротический вечер в компании новой девушки

В 2021 году Давид Манукян расстался с Ольгой Бузовой, после чего он перестал делиться подробностями из личной жизни и не объявлял о новых отношениях. Однако, кажется, у блогера есть дама сердца. Так, исполнитель хита «Дари тепло» появился на публике с девушкой по имени Яна.

Долгое время фанаты предполагали, что Дава закрутил роман с Мари Краймбери и Агатой Муцениеце, но звезды не подтверждали эти слухи. При этом сам блогер не раз публиковал в соцсетях видео с намеками на романтические отношения между ним и танцовщицей.

Но недавно Давид Манукян выложил свежую фотографию, на которой видно, как он держит за руку незнакомку. Пара пришла в московский театр-кабаре Crave на спектакль «Абсолютно другая нага». Идентичные кадры были замечены в микроблоге блондинки по имени Яна. Об этом сообщает StarHit.

«Вечер был красивым, манким, эротическим и очень вкусным», – прокомментировала она.

Девушка часто делится размышлениями о жизни и любви с подписчиками в Сети. На днях, например, она рассказывала про свое отношение к свиданиям и знакомству с мужчинами. Яна отметила, что хочет узнавать человека постепенно.

«Мне достаточно пары взглядов, пары слов и жестов, чтобы считать, готова ли я потянуть за ленточку и распаковать дальше этот подарок в виде персонажа этой сказки, а может и моей, кто знает», – пояснила предполагаемая возлюбленная Давы.

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