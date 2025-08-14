После расистских высказываний Mia Boyka сняла клип с азиатами. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Mia Boyka, которая несколько лет назад попала в скандал, сделав расистский жест в виде суженных глаз, выпустила клип с азиатами. Певица представляет себя в роли богини красоты Афродиты, которую пытается добиться мужчина, торгующийся за нее на аукционе.

В кадре, помимо самой певицы, присутствуют только азиаты — девушки на подтанцовке и актеры-мужчины.

«Моё сердце ни разбить, ни покорить. И весь мир сражённый упадёт к ногам моим», — поет Boyka.

Напомним, певице пришлось извиняться за свой жест спустя несколько лет после того, как видео завирусилось в Сети. Знаменитость оправдалась тем, что «не знала о том, что данный жест является оскорбительным для азиатских народов».

Ранее мы писали о том, что Mia Boyka пообещала не будет открывать рот после череды скандалов.