Mia Boyka заявила, что не будет открывать рот после череды скандалов. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Mia Boyka пошутила о своих высказываниях, которые каждый раз будоражат пользователей Сети. Она заявила, что теперь будет открывать рот только для исполнения песен.

«Мне лучше рот не открывать (по многочисленным просьбам всех собравшихся). Ну, или только открывать его разве что для пения. Поэтому будем для вас петь», — заявила она.

Напомним, последнее высказывание знаменитости касалось мужчин, которые носят розовую одежду. По мнению Boyka, вещи этого цвета следует носить только девушкам. После этого ее раскритиковали в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что певец Данко порекомендовал Mia Boyka пройти психиатрическое лечение.