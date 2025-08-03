После публичного скандала с мужем: Лера Кудрявцева поделилась кадрами с дочерью на отдыхе в Болгарии

Телеведущая Лера Кудрявцева улетела из России после публичного скандала с мужем из-за алкоголизма. В личном блоге артистка поделилась кадрами с 6-летней дочерью на отдыхе в Болгарии.

Недавно Лера Кудрявцева призналась, что устала бороться с алкогольной зависимостью супруга. Телеведущая в слезах рассказала, что постоянно спасала и лечила Игоря Макарова, но ее усилия оказались напрасными: «Меня разрывает от беспомощности, от усталости. Я стала „созависимой“». В ответ хоккеист нецензурно обругал жену, а та дала понять, что не намерена страдать после оскорблений, и улетела из России в Болгарию к маме и дочери.

Артистка опубликовала в соцсети новые фото и видео с 6-летней Марией с отдыха в болгарском курортном поселке Равда. На кадрах дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова предстала в бассейне в ярко-розовом купальнике, а затем — на шезлонге после купания. Также телеведущая показала образ девочки для прогулки: она была одета в белый лонгслив и сарафан в полоску с сердечками.

«Моя», — лаконично подписала снимки Лера Кудрявцева.

Напомним, в 2024 году артистка уже переживала кризис в отношениях с мужем. В январе Лера Кудрявцева заявила, что ушла от Игоря Макарова после 10 лет брака. Она не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы спортсмена с алкоголем. Спустя время знаменитость призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга взять себя в руки.

Ранее мы писали о том, что муж Леры Кудрявцевой всеми силами пытается избежать развода. Игорь Макаров якобы бросил пить и нашел новую работу.