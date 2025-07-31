Бросил пить и нашел новую работу: муж Кудрявцевой всеми силами пытается избежать развода

В окружении телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова рассказали, что он начал налаживать свою жизнь после угрозы развода. По данным Kp.ru, спортсмен больше не пьет и готовится выйти на новую работу.

Как стало известно СМИ от источников, Макаров возвращается на лед. Сейчас он занят тем, что пытается вернуться в форму. Сообщается, что хоккеисту предложили хорошую работу, но контракт пока не подписан. Детали Игорь скрывает даже от друзей.

С алкоголем спортсмен тоже завязал. Напомним, что именно из-за пристрастия к выпивке и разгорелся скандал в звездной семье. Лера публично призналась, что устала бороться с пагубной привычкой мужа, после чего ей стали сочувствовать все в шоу-бизнесе. Макаров же отбивался от хейтеров и требовал, чтобы посторонние не лезли в его дела с супругой.

На данный момент Кудрявцева находится вдали от мужа. Она улетела в отпуск в Болгарию. По всей видимости, телеведущей понадобилось время, чтобы отдохнуть не только от работы, но и от скандалов.

Ранее свекровь Леры Кудрявцевой опровергла, что Игорь Макаров будет разводиться с женой.