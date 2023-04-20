«Переставайте меня травить»: Юлия Пересильд обратилась к обвиняющим ее космонавтам

Уже сегодня, 20 апреля, на больших экранах страны выходит первый в мировой истории художественный фильм, снятый в космосе. Работа над «Вызовом» шла с 2021 года. Перед режиссером Климом Шипенко стояла непростая задача, но ему все-таки удалось вместе с актрисой Юлией Пересильд отправиться на МКС. В общей сложности во внеземном пространстве они пробыли 12 часов. А вот травля исполнительницы главной роли в проекте за это продолжается до сих пор.

По признанию Юлии, негативные комментарии в свой адрес от выдающихся отечественных космонавтов она получает уже два года, но их стало в разы больше, когда появились слухи, что ей могут присвоить звание Героя России. Ее кандидатуру выдвинула гильдия актеров кино РФ, так как, по мнению ее представителей, Пересильд совершила настоящий подвиг. Однако многие с этим оказались не согласны.

Герой России Федор Юрчихин заявил, что профессиональные космонавты всегда подолгу ждут, когда их наградят, и это ненормально, что артистам вдруг решили присуждать высочайшие звания страны. Он считает, что это неадекватно, и в этом его поддерживают коллеги.

Сегодня Юлия решила ответить всем недовольным и Юрчину лично. Она призналась, что ей не нужны никакие звания, и она свою кандидатуру не выдвигала. Для нее важно лишь то, чтобы зрители увидели их фильм и оценили его по достоинству.

«Уважаемые космонавты и лично Федор Николаевич Юрчихин и другие, ну переставайте уже меня травить. Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах. <…> Мое уважение к вам и восхищение вашими подвигами безмерно. И даже то несметное количество гадостей, которые вы про меня говорите — это отношение мое к вам не поменяет», - сообщила Юлия Пересильд.

Напомним, что для получения роли в «Вызове» актриса прошла медосмотр, который включал бесчисленное количество анализов, а также профессиональную космическую трехмесячную подготовку. Изначально она не смогла попасть на кастинг, но потом к ней лично обратился Константин Эрнст и попросил ее пройти пробы.

Ранее Юлия Пересильд ответила на слухи, что ее полет в космос оплатил «крутой чувак».