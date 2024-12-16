После предательства Андрея Аршавина: Юлия Барановская строит грандиозные планы на Новый год

Юлия Барановская готова встретить Новый год с грандиозными планами после недавних откровений о предательстве Андрея Аршавина. Телеведущая встретит праздник на Первом канале, где будет вести эфир. Об этом сообщает «7Дней.ru» и публикует соответствующие кадры.

Для праздничного вечера Юлия Барановская выбрала облегающее блестящее платье в пол коричневого цвета, подчеркивающее фигуру. Знаменитость сделала яркий макияж с алой помадой и уложила волосы волнами. На съемках телеведущая также поделилась планами на Новый год, намекнув на грядущие «приключения» в ее жизни.

«И пусть сегодняшний праздник станет отправной точкой для величайших приключений в вашей жизни!» — заявила со сцены Юлия Барановская.

Судя по всему, знаменитость окончательно отпустила прошлое и готова идти вперед.

Напомним, на днях Юлия Барановская ответила на публичные издевки Андрея Аршавина. Телеведущая вышла на связь в личном блоге и напомнила всем о предательстве футболиста, который бросил ее беременную с двумя детьми ради другой. Более того, знаменитость намекнула, что после развода спортсмен отказывался платить алименты. Однако, несмотря ни на что, экс-супруга Андрея Аршавина смогла преодолеть все трудности.

Ранее мы писали о том, что Андрей Аршавин высмеял Юлию Барановскую, которая хранит его вещи спустя 12 лет после расставания.