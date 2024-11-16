После показаний Наташи Королевой певица Азиза выразила готовность рассказать об убийстве Игоря Талькова

Свидетельские показания певицы Наташи Королевой по делу об убийстве Игоря Талькова сподвигли певицу Азизу добровольно связаться с судом и выразить готовность рассказать о произошедшем в 1991 году. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, которые приводит aif.ru, у артистки не возникло вопросов, как у некоторых ее коллег по сцене, зачем и кому это нужно через столько лет.

«Шикарная женщина. Имела честь сегодня с ней беседовать», - отметила Лебедева.

Она пояснила, что Азиза, которая также проходит свидетелем по уголовному делу, сама выразила желание дать показания в суде.

Напомним, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 23 июля начал рассматривать дело об убийстве Талькова. Обвиняемым в преступлении стал экс-концертный директор артиста Валерий Шляфман, который в настоящее время скрывается в Израиле. Всего предполагается допросить 150 человек. За дачей показаний обратятся к Лолите Милявской, Олегу Газманову, Игорю Николаеву, Богдану Титомиру и другим артистам.

Музыканта Игоря Талькова застрелили на концерте в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. Конфликт разгорелся по поводу очередности выступления Талькова и певицы Азизы.

Ранее Отца покойного рэпера Децла, продюсера Александра Толмацкого, а также певца Михаила Муромова вызвали для дачи показаний, однако они не пришли в суд. За неявку они могут быть оштрафованы.