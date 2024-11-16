НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 ноября 2024, 19:30
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После показаний Наташи Королевой певица Азиза выразила готовность рассказать об убийстве Игоря Талькова

Певица Азиза выразила желание дать показания по делу об убийстве Игоря Талькова.
После показаний Наташи Королевой певица Азиза выразила готовность рассказать об убийстве Игоря Талькова

© Kashaev Pavel/East News

Свидетельские показания певицы Наташи Королевой по делу об убийстве Игоря Талькова сподвигли певицу Азизу добровольно связаться с судом и выразить готовность рассказать о произошедшем в 1991 году. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, которые приводит aif.ru, у артистки не возникло вопросов, как у некоторых ее коллег по сцене, зачем и кому это нужно через столько лет.

«Шикарная женщина. Имела честь сегодня с ней беседовать», - отметила Лебедева.

Она пояснила, что Азиза, которая также проходит свидетелем по уголовному делу, сама выразила желание дать показания в суде.

Напомним, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 23 июля начал рассматривать дело об убийстве Талькова. Обвиняемым в преступлении стал экс-концертный директор артиста Валерий Шляфман, который в настоящее время скрывается в Израиле. Всего предполагается допросить 150 человек. За дачей показаний обратятся к Лолите Милявской, Олегу Газманову, Игорю Николаеву, Богдану Титомиру и другим артистам.

Музыканта Игоря Талькова застрелили на концерте в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года. Конфликт разгорелся по поводу очередности выступления Талькова и певицы Азизы.

Ранее Отца покойного рэпера Децла, продюсера Александра Толмацкого, а также певца Михаила Муромова вызвали для дачи показаний, однако они не пришли в суд. За неявку они могут быть оштрафованы.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:aif.ru
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Азиза
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Наташа Королева