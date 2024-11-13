«А вы знаете, кто я?»: Толмацкого и Муромова могут оштрафовать за неявку в суд по делу об убийстве Талькова

Отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий, а также певец Михаил Муромов не пришли в суд по делу об убийстве артиста Игоря Талькова. За неявку они могут быть оштрафованы.

Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на пресс-службу судов.

Толмацкий в разговоре с представителем суда заявил: «А вы знаете, вообще, кто я?»

Руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева рассказала, что прибегла к помощи Сети с целью узнать о нем. Она напомнила собеседнику, что судьи назначаются главой государства.

«Если кратко, Толмацкий объяснил, что ему не до суда и долга», - сообщила Лебедева.

Муромов также проигнорировал заседание – при звонке ответила неизвестная женщина. Она попросила прислать повестку в суд почтой, но добавила, что бумагу никто не заберет.

В пресс-службе судов напомнили: «В случае неявки суд вправе оштрафовать глубокоуважаемых, занятых и известных, либо подвергнуть их приводу в суд».

На суд по делу Талькова также вызвали певца Игоря Николаева. Он находится на связь с судом и, возможно, даст показания. Также приглашены певица Лолита, артист Богдан Титомир, последний пока не выходит на связь.

Ранее сообщалось, что суд допросил певицу Наташу Королеву. Она рассказала, что в момент убийства Талькова была на сцене.