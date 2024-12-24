После поцелуев с Natan певица Бьянка оказалась в центре нового скандала

39-летняя певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) угодила в очередной скандал. Артистка покинула премию Fashion people-2024 из-за нарушений условий договора.

О произошедшем исполнительница хита «Были танцы» рассказала на своей странички в соцсети. Липницкая записала для подписчиков видео, в котором объяснила произошедшее.

Судя по всему, организаторы не выполнили условия договора. На опубликованном ролике Бьянка покидает зал, где проходит мероприятие, вместе с командой.

«Я очень советую вам, если вы приходите куда-то, и приглашающая сторона не выполняет свои обязательства и обещания, просто вставайте и уходите», — сказала Татьяна без уточнения каких-либо подробностей.

Недавно Татьяна оказалась в центре скандала из-за интрижки с рэпером Natan, у которого есть жена и дети. Оказалось, что мужчина даже подарил певице кольцо. Некоторые даже решили, что оно было помолвочным. Певица не стала скрывать, какая на нем была надпись.