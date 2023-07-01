После пикантного поступка: Басков вновь замечен с фигуристой брюнеткой

В личной жизни Николая Баскова было затишье после расставания с Викторией Лопыревой и неудавшейся свадьбы в 2018 году. Однако на днях поклонники были шокированы появлением 29-летней блогерши в жизни «натурального блондина».

Оказалось, что Виолетта Чиковани впервые встретилась с Басковым на одном из его концертов. Тогда певец спустился в зрительный зал и, сраженный платьем с декольте Виолетты, решился на пикантный поступок, прильнув к груди фигуристой брюнетки.

В свою очередь, Чиковани оказалась девушкой предприимчивой и через два месяца пригласила Баскова в клип на свою новую песню. Певец не смог отказать, поскольку клип посвящен их первому знакомству, пишет «7Дней.ru».

На кадрах видно, что знаменитости отыграли настоящую страсть. Поклонники засуетились и пришли к мнению, что Виолетта не упустит возможность и попробует экранные отношения с Басковым воплотить в реальность.

Ранее мы писали, что представители шоу-бизнеса перестали разговаривать с Николаем Басковым.