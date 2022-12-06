После отмены концертов в Европе стали известны условия Лободы, при которых она выступит перед россиянами

После того, как Светлану Лободу власти Литвы объявили нежелательной персоной, карьера певицы в Европе испытывает большие трудности. В различных городах началась массовая отмена концертов артистки. К слову, звезда не намерена просто так сдаваться и готова даже судиться за свое честное имя. На фоне всех этих событий журналистке Алене Жигаловой удалось выяснить, что Светлана согласна выступить перед российской публикой. Правда, на определенных условиях.

Самое главное — выступление должно проходить на «нейтральной территории», то есть не в России. Также звезда должна обладать всей информацией о заказчике. За свое появление на корпоративе Лобода требует 6,5 млн рублей.

Напомним, что после начала специальной военной операции Светлана в спешке покинула территорию РФ, тем самым выражая свое неодобрительное отношение к ситуации. Певица успела вызвать гнев украинцев, совершив ошибку в названии песни и сообщив, что от русского языка она не планирует отказываться.

Ранее мы писали о том, что зазнавшаяся Елена Ваенга едва не сорвала мероприятие. Подробности читайте в этой статье.