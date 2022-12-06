Зазнавшаяся Елена Ваенга едва не сорвала мероприятие

В конце года традиционно для всех музыкантов проводятся премии. Вот и вчера состоялась церемония «Звезды Дорожного радио». Казалось бы, подобные мероприятия должны восприниматься за праздник, но у Елены Ваенги было свое мнение на этот счет.

По информации источника, артистка появилась на премии в плохом настроении и даже не стала скрывать этого. Прямо на сцене певица обратилась к организаторам с претензиями. Выяснилось, что Ваенга не согласна с выбором песни, за которую она получила награду.

«Желаю руководству радиостанции прислушиваться к народу. Очень полезная вещь, как оказалось. Я бы премию давала не за "Цветы", а за "Аэропорт". По моему лицу это было видно», — возмутилась звезда.

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