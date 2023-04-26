После новости об отъезде Орбакайте прервала молчание и обратилась к фавориту Пугачевой

В последнее время все внимание публики приковано к Кристине Орбакайте. Дело в том, что накануне 74-летия Пугачевой она выпустила хит «Алла будет петь», посвященный звездной маме. После этого на нее обрушился шквал критики, а автор песни и вовсе подумала, что Кристина решила таким способом поставить ее на сторону эмигрировавшей матери. К слову, ситуацию прокомментировали почти все звезды отечественного шоу-бизнеса, кроме самой Орбакайте. На фоне произошедшего артистка решила покинуть территорию РФ и отправится в гастрольный тур в Германию. Однако недавно наследница Аллы Борисовны все-таки прервала молчание и сделала заявление.

Вместо ответов на обвинения Кристина опубликовала фотографию с Игорем Гуляевым и трогательно поздравила его с днем рождения. К слову, дизайнер является фаворитом Пугачевой, вот почему она неоднократно выражала ему симпатию в публичном пространстве.

«С днем рождения, дорогой», — цитирует «7Дней.ru» Орбакайте.

Ранее мы писали о том, что 74-летняя Алла Пугачева покидает Израиль из-за серьезных проблем со здоровьем. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что очередной светский выход жены Петросяна обернулся скандалом. Татьяна заявила: «Перед лицом возникли ягодицы». Полное высказывание знаменитости читайте в этой статье.