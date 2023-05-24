После новости о смерти Кучеренко Анна Калашникова обратилась к врачам из-за боли в сердце

Не так давно стало известно о смерти Петра Кучеренко. 46-летний мужчина внезапно скончался в самолете, когда возвращался из командировки в Москву. История Петра стала уроком для звезд шоу-бизнеса, вот почему многие из них незамедлительно отправились на медицинское обследование. Не стала исключением и Анна Калашникова.

В беседе с Пятым каналом 38-летняя актриса пожаловалась на проблемы со здоровьем. Как выяснилось, она страдает от сильнейших сердечных болей. Вот почему уже несколько дней Анна не может обойтись без специальных лекарств, уколов и капельниц.

«Я сама недавно ощутила, что такое сердечная боль. Просто не могла встать утром. Выпила таблетки от сердца, и полегче стало», — пожаловалась Калашникова.

Артистка добавила: история Кучеренко заставила ее задуматься и научила более трепетно относиться к своему здоровью. На данный момент Анна готовится к обследованию, чтобы исключить все риски.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева не полетит на похороны мужа Гурцкой из-за «огромного стресса». Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что семья 46-летнего Романа Костомарова продолжает получать помощь от коллег.