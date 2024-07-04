«После новости о помолвке ее пригласили на главную роль»: известная юмористка высмеяла жену Харламова

Юмористка Надя Джабраилова посмеялась над новой женой комика Гарика Харламова и заявила, что после помолвки у нее карьера пошла в гору. По ее словам, стоило артисту сделать Катерине Ковальчук предложение, как ей дали главную роль в сериале ТВ-3 «Слепая».

Очередную свадьбу Харламова сейчас активно обсуждают как поклонники, так и коллеги. Долгое время в Сети говорили о том, что он расстался с Ковальчук после продолжительного романа, но потом он вдруг подарил ей помолвочное кольцо и объявил о браке. Сейчас артисты наслаждаются медовым месяцем, пока о их паре публично дают едкие комментарии.

В шоу «Большая прожарка» Джабраилова высмеяла молодоженов, отметив, что Гарик нашел невесту, не напрягаясь. Она вспомнила, что они вместе снимались в сериале.

«Что еще раз показывает, насколько же ему впадлу куда-то ходить», - сказала Надя.

Также упомянула юмористка и карьеру Ковальчук, на которую, по ее словам, положительно повлияла свадьба.

«Из плюсов круто, что новая невеста Гарика еще и актриса, потому что после новости о помолвке ей тут же позвонили с ТВ-3 и пригласили ее на главную роль в сериал „Слепая“», - поделилась Джабраилова.

Ранее стало известно, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук взяли в свадебное путешествие мать юмориста.