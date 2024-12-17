После неожиданной смерти Яниса Тиммы раскрылись новые детали его развода с Анной Седоковой

Появились новые подробности развода певицы Анны Седоковой с баскетболистом Янисом Тиммой. По данным mk.ru, спортсмен не возражал против расставания и подписал документы без скандала.

В ночь с 16 на 17 декабря Янис покончил с собой. Возле его тела был обнаружен телефон, в котором он оставил послание — мужчина просил позвонить его бывшей жене. Кроме того, перед смертью Тимма отметился в соцсетях Седоковой и намекнул, что собирается совершить самоубийство. Из-за этого многие стали обвинять певицу в том, что она довела спортсмена. По мнению некоторых пользователей, именно развод послужил триггером.

Однако, как стало известно, Янис не пытался бороться за брак с Анной. Журналисты выяснили, что на заседание в суде пришли оба супруга, и спортсмен не возражал против подписания документов. Источник сообщил, что выглядел при этом Тимма тоже нормально.

«Давайте, распишусь, где надо, и пойду уже», - сказал на заседании спортсмен.

Ранее Анна Седокова вышла на связь после новостей о смерти бывшего мужа.