После намека на свадьбу сына: Ирина Дубцова заговорила о пополнении в семье

42-летняя певица Ирина Дубцова заявила, что планирует снова стать мамой. У артистки уже есть 18-летний сын Артем, который скоро может жениться на своей возлюбленной. В новом выпуске программы «Тема» на RU.TV знаменитость высказалась о пополнении в семье.

Ирина Дубцова предпочитает не распространяться о своей личной жизни, но недавно сделала исключение. Певица призналась, что одинока, поскольку никто из ухажеров не смог завоевать ее сердце. При этом артистка отметила, что у нее нет завышенных требований к будущему избраннику, для нее важно, чтобы он был добрым и «своим».

«Он должен быть добрый, веселый, снисходительный, свой…» — рассказала Ирина Дубцова.

Напомним, с 2004 по 2008 год певица состояла в браке с солистом группы Plazma Романом Черницыным. У экс-супругов есть 18-летний сын Артем. После развода Ирина Дубцова два года встречалась с бизнесменом и стоматологом Тиграном Мальянцем, а с 2014 по 2015 год — с диджеем Леонидом Руденко. С тех пор знаменитость не афиширует отношения с мужчинами.

Примечательно, что сын певицы не скрывает свою личную жизнь. В марте Артем Черницын рассекретил роман с дочерью известного клипмейкера Павла Худякова Антониной. Пара активно демонстрирует свои отношения, а молодой человек удивляет возлюбленную дорогими подарками. Так, недавно он преподнес девушке на 18-летие кольцо от Cartier стоимостью более 1 млн рублей, после чего Ирина Дубцова намекнула на помолвку сына.

Ранее мы писали о том, что 26-летняя невестка Валерии заявила, что хочет снова стать мамой.