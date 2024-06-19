«Хотим троих»: невестка Валерии заговорила о пополнении в семье

26-летняя невестка Валерии Лиана Шульгина заявила, что хочет вновь стать мамой. Жена Арсения Шульгина поделилась откровением в эфире шоу «Ты не поверишь!».

В 2021 году Лиана и Арсений стали родителями: у них родилась дочка Селин. Как выяснилось, пара не планирует останавливаться на одном ребенке. По словам Лианы, они с мужем хотят троих детей.

«Хотим троих как минимум. Разница в возрасте четыре-пять лет между первым и вторым, а между вторым и третьим — как пойдет. У меня был план всех родить до 30 лет, но уже не укладываемся», — высказалась Шульгина.

На данный момент семья живет в съемной квартире, но задумывается о собственной недвижимости. Лиана и Арсений рассматривают разные районы Москвы и выбирают, где будет комфортно ребенку. Супруги ищут 4-комнатную квартиру с двумя детскими.

«Это классно, круто — пробовать что-то новое. Новая обстановка на меня всегда очень положительно влияет так же, как и на мужа. И мы пробуем, смотрим разные районы Москвы», — сообщила Лиана.

Ранее невестка Валерии пожаловалась, что певица дарит внучке слишком много подарков. Подробности читайте в этой новости.