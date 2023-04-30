Елена Блиновская продолжает вести бизнес, несмотря на домашний арест

Одна из самых высокооплачиваемых блогеров России Елена Блиновская после неудачной попытки покинуть пределы страны на арендованном автомобиле оказалась под домашним арестом.

Эта мера пресечения также предусматривает запрет на пользование интернетом, в том числе через третьих лиц.

Однако, как стало известно telegram-каналу Baza, обвиняемая в злостной неуплате налогов Блиновская продолжает вести свой бизнес.

Участники ее коммерческих марафонов по-прежнему получают предложения заплатить одну тысячу рублей и «узнать все».

Кураторы проектов Блиновской от ее имени продолжают набор в группы, продавая видео- и фотоконтент с участием блогерши, а также ее голосовые записи.

Они же заверяют, что скоро пользователям будет предложен некий платный тариф, при помощи которого каждый желающий сможет напрямую пообщаться с Еленой Блиновской.