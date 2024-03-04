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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 марта 2024, 12:36
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После инсульта актрису Елену Кондулайнен не хотят возвращать в театр на Ордынке

После инсульта актрису Елену Кондулайнен не хотят возвращать в театр на Ордынке

© Starface.ru

После инсульта актрису Елену Кондулайнен не хотят возвращать в театр на Ордынке. Об этом стало известно в программе «Ты не поверишь!».

В 2020 году Елена Кондулайнен перенесла инсульт. Актриса рассказывала, что провела несколько дней в коме и даже забыла имена своих сыновей.

Сейчас знаменитость вновь появляется на светских мероприятиях и признается, что полностью восстановилась.

«Инсульт — это очень трагическое заболевание. Люди прикованы к постели, к дому. Я с этим борюсь. Физические нагрузки, тренажеры, шью, играю на гитаре и на рояле. Я объективна к себе — я секс-символ. Каждый день делаю растяжку», — рассказала она.

Однако художественный руководитель театра Луны на Малой Ордынке Евгений Герасимов пока не спешит возвращать актрису к ее ролям.

«Она пережила серьезный инсульт. Пока не очень уверен в ее физическом состоянии. Но ходит вроде нормально. Конечно, мы найдем для нее что-то. Артист должен играть», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что умер актер театра и кино Георгий Николаев.

Источник фото:Starface.ru
Источник:«Ты не поверишь!»
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Елена Кондулайнен
театр
работа