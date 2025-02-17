После смерти бывшего жениха: Алена Водонаева поделилась кадром в свадебном платье

Телеведущая Алена Водонаева поделилась кадром в свадебном платье после новости о смерти ее бывшего жениха. В личном блоге экс-участница реалити-шоу «Дом-2» показала, в каком наряде впервые выходила замуж.

На опубликованном фото знаменитость предстала в облегающем белом платье в пол с небольшим шлейфом и фатой. Алена Водонаева держала в руках ветку орхидеи. Как оказалось, это кадр со свадьбы телеведущей, которая состоялась в 2009 году.

Экс-участница «Дома-2» дважды была замужем. В 2009 году Алена Водонаева вступила в брак с бизнесменом Алексеем Малакеевым, но развелась с ним в 2013 году. У пары есть 14-летний сын Богдан. Несмотря на расставание, телеведущая сохранила хорошие отношения с бывшим и считает его прекрасным отцом. В 2017 году знаменитость вышла замуж во второй раз за диджея и музыканта Алексея Комова (известного как Zeskullz), однако супруги расстались после двух лет брака.

Напомним, недавно Алена Водонаева сообщила о гибели ее бывшего жениха Антона Короткова в Курской области. Телеведущая призналась, что была беременна от возлюбленного и они собирались пожениться, но расстались, когда до свадьбы оставалось меньше года. По словам знаменитости, после разрыва она нашла нового мужчину и вышла за него замуж «назло» экс-жениху.

Ранее мы писали о том, что Алена Водонаева проговорилась о романе с певцом Олегом Майами в прямом эфире.