После физиопроцедур и плазмотерапии: Маргарита Дробязко рассказала о беременности и родах в 52 года

Фигуристка Маргарита Дробязко, впервые ставшая матерью в 52 года, призналась, что уже не надеялась родить ребенка, однако все ее анализы оказались в норме, несмотря на возраст.

По словам спортсменки, врач после проверки здоровья поинтересовалась, не хочет ли она попробовать родить.

«Для нас это было чудо, а для врачей, похоже, нет. Я вообще-то пришла к ним по другому вопросу — мой папа умер во время пандемии, и после этого на почве стресса у меня произошел дисбаланс в организме. И вот врач посмотрела результаты анализов и говорит: "А ты беременеть не собираешься? ". Я удивилась: "А что, разве можно?". Оказалось, это уже не редкость, когда женщины рожают далеко за сорок и даже в пятьдесят. Просто я уже почти перестала об этом думать», - разоткровенничалась Дробязко в интервью WomanHit.

При этом супруг, фигурист Повилас Ванагас во всем поддержал Маргариту, однако очень переживал за моральное состояние жены в случае, если бы ничего не получилось.

«Повилас очень разволновался, когда я решила, что обязательно должна родить ребенка. А он понимал, что в таком возрасте это может не получиться. Но я взялась за дело так рьяно, как будто к Олимпийским играм готовилась», - подчеркнула Дробязко.

В итоге Маргарите назначили физиопроцедуры и плазмотерапию, после которых она с удивлением обнаружила, что беременна.

«Повилас мечтал об этом всю жизнь», - призналась спортсменка.

Она также подчеркнула, что продолжала выходить на лед до пятого месяца беременности, а вернулась к работе уже через 8 дней после родов.

Ранее Маргарита Дробязко рассказала о непредвиденной ситуации во время родов – не сработал наркоз.