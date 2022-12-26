«Девочки у нас слабые»: Яна Рудковская потеряла дочь

Евгений Плющенко и Яна Рудковская считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. За долгое время брака пара успела не только преодолеть все спортивные трудности Олимпийского чемпиона, но и стать счастливыми родителями. Несколько лет назад в звездной семье родился сын Арсений, но Яна и Евгений никогда не скрывали: они хотят и доку тоже. В эксклюзивном интервью для передачи «Секрет на миллион» супруги сделали откровенное заявление.

Рудковская всегда открыто говорила о том, что Арсений появился на свет при помощи суррогатной матери. Оказывается, уже два года назад мечты о дочери могли стать явью, но, к сожалению, эмбрион не выжил.

«Мы подсаживали два эмбриона: девочку и мальчика. Я спросила у врачей, почему так. Мне ответили, что девочки у нас слабые, а мальчики — сильные», — поделилась откровениями Рудковская.

К слову, эта неудача не сбила настрой звездных родителей. По словам супругов, в скором времени они вновь хотели бы заняться вопросом о рождении дочки.

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