«После этого у меня кончился порыв»: Иван Краско рассказал, почему расстался с бывшей женой Натальей Шевель

93-летний актер Иван Краско отдает предпочтение девушкам гораздо младше себя. У знаменитости закрутился роман с сиделкой Дарьей Пашковой, которая младше его на 64 года. До этого артист был женат на Наталье Шевель. Она тоже значительно младше избранника. В передаче «Хватит слухов!» на Центральном телевидении Краско объяснил, почему предыдущие отношения потерпели крах.

Не так давно Иван Иванович заявил, что собирается жениться на сиделке. Однако девушка против столь серьезного шага. При этом у актера уже был опыт подобных отношений. Краско прожил в браке с Шевель три года, однако их союз распался из-за нежелания последней заводить детей.

«Она во мне возродила мужика, но отказалась родить дочку. И после этого у меня кончился порыв», — рассказал известный артист.

Ранее сиделка и возлюбленная Ивана Краско рассказала, как относится к нему. Девушка признала, что любит его по-матерински.