«После этого он перестал верить в Бога»: личная трагедия звезды «Операции „Ы“» Евгения Моргунова

Звезда фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Евгений Моргунов воплощал на экране комедийные образы. Но мало кто знал, что много лет актер боролся с тяжелым заболеванием, а последние годы его жизни были наполнены горем. О трагической судьбе артиста рассказывает Экспресс газета.

Евгений Моргунов стал настоящей звездой советского кино 1960-х, но наибольшую известность ему принесла роль Бывалого комедиях «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» и других. Однако всегда улыбчивый и веселый на экране актер долгие годы страдал от болезни и пережил немало испытаний в жизни.

В 25 лет врачи диагностировали у Евгения Моргунова сахарный диабет, из-за чего он сильно набрал в весе. Впоследствии заболевание сказалось на суставах артиста — у него постоянно болели ноги. И хотя звезда советского кино не злоупотреблял алкоголем, он соблюдал прописанную ему строгую диету, пытаясь жить обычной жизнью.

«В итоге у него развилась диабетическая стопа. Врачи хотели отрезать ему часть ноги, но он не дал этого сделать», — рассказывал друг актера Владимир Цукерман.

Незадолго до смерти Евгений Моргунов пережил тяжелую утрату — его младший сын Николай погиб в 25 лет, уснув за рулем автомобиля.

«Это произошло в пять утра, когда он возвращался домой после того, как проводил мать своего ребенка в аэропорт. У меня даже есть фотография, где Моргунов стоит около раскореженной машины. После этого он перестал верить в Бога. Переживания сильно сказались на его здоровье», — делился Владимир Цукерман.

Трагедия сильно подкосила артиста, и под конец жизни он так сильно похудел, что его даже перестали узнавать. Известно, что в последние годы Евгений Моргунов почти не ходил из-за болезни ног, а также перенес тромбоз, два инфаркта и инсульт. 25 июня 1999 года актер скончался от второго инсульта в возрасте 72 лет, всего через год после смерти сына.

Уход Евгения Моргунова сломил его старшего сына Антона. Мужчина не работал, выпивал и зависел от матери. Спустя всего два месяца после ее смерти в 2021 году он скончался: «Вот такая трагическая история семьи великого актера».

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