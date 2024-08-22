«Чуть не уронили»: Садальский раскрыл, что рассказал Юрий Никулин перед смертью

Актер Стас Садальский рассказал о последних словах Юрия Никулина перед смертью. Как оказалось, артист много шутил и даже рассказал санитарам анекдот. Он был такой смешной, что сотрудники чуть не уронили 75-летнего мужчину с каталки.

В личном микроблоге Садальский вспомнил о последнем дне жизни народного артиста СССР Юрия Никулина. Мужчины не стало 21 августа 1997 года из-за осложнений после операции на сердце. Тогда он был в Москве.

«Операция тогда была плановая, получасовая, никто всерьез о ней не думал, в том числе и сам Юрий Владимирович. Но во время нее внезапно остановилось сердце. Его запустили, но начали отказывать другие органы – легкие, печень», – написал Стас.

Актер отметил, что звездному пациенту должны были сделать наркоз, но он не переживал, а много шутил.

«Перед операцией он рассказал санитарам анекдот, который по роковому стечению обстоятельств стал последним в его жизни. Те смеялись так, что чуть не уронили Никулина с каталки», – добавил Садальский.

Знаменитость поделился тем самым анекдотом, который рассказал Никулин в больнице.

«Депутат возвращается домой пьяный вусмерть. Стоит на пороге, качается. Его начинает тошнить. Жена испугалась: "Сейчас тазик принесу". Прибежала, подставляет к лицу: "Ну давай..." Депутат спокойно: "Концепция изменилась - я обоср...я!» – написал Стас.

Напомним, что публика обожала Юрия Никулина, но в свое время он провалил экзамены в нескольких театральных вузах. Ему говорили о том, что у него «отсутствуют актерские способности и подходящие внешние данные». Тогда он сделал выбор в пользу студии разговорного жанра при Московском цирке и стал клоуном.

Известность пришла к Юрию Никулину после роли Балбеса в комедиях «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Ранее внук Юрия Никулина ответил зрителям, которые назвали дипфейк актера аморальным.