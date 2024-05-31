«После этих слов я плакал»: друг Анастасии Заворотнюк вспомнил о решении актрисы не появляться на публике

Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о решении актрисы отказаться от публичной жизни. Об этом он рассказал в шоу «Малахов».

После 2019 года, когда Анастасии Заворотнюк поставили диагноз «глиобластома», она не появлялась на людях. Благодаря этому ни одна фотография страдающей от болезни артистки не попала в Сеть.

По словам близкого друга актрисы и ее концертного директора Сергея Христова, Заворотнюк сразу после диагноза приняла решение отказаться от публичной жизни.

«Все надеялись, что она как-то выкарабкается. Когда я предложил помощь, то она неожиданно сказала: „Мне не нужно больше нигде появляться“. А потом добавила: „Я знаю, что больше никогда не буду на сцене, и никогда не буду вести мероприятия“. Было большим мужеством принять этот факт. После этих слов я плакал», — рассказал он.

Христов вспомнил, как пытался вывести Заворотнюк на телевидение, однако та до последнего стояла на своем.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая. Артистка четыре года боролась с опухолью мозга.

Ранее мы писали о том, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк не планирует открывать гроб на прощании с ней.