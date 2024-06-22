После долгого перерыва: Дмитрий Певцов возвращается на экраны спустя пять лет

После длительного перерыва народный артист России Дмитрий Певцов вернулся в кино. Он исполнил главную роль в медицинской драме «Фулл Хаус».

По сюжету, герой Певцова — хирург-трансплантолог, которому приходится работать в непростых условиях в северном провинциальном городе, сообщает Кино Mail.ru.

Режиссером и оператором картины выступил Сергей Трофимов, который снял известный сериал «Нулевой пациент». Помимо Певцова в «Фулл Хаусе» приняли участие: Петр Федоров, Светлана Иванова, Мария Лисовая, Анна Котова, Валентина Мазунина и Семен Молоканов.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре в начале 2025 года.

Отметим, что артист не снимался в кино с 2019 года. Последней его работой стало участие в картине «Абриколь».

Певцов был дважды женат. В первом браке от однокурсницы по ГИТИСу, актрисы Ларисы Блажко родился сын Даниил. Его ждала трагическая судьба: Даниил умер в 2012 году в результате несчастного случая. Артист Гарик Сукачев посвятил ему песню под названием «Птица».

Во втором браке с Ольгой Дроздовой у артиста родился сын Елисей. Сейчас юноше 16 лет, он учится в девятом классе и не горит желанием поступать в театральный вуз. Воспитанный в строгих в условиях, Елисей с детства увлекается музыкой: играет на фортепиано и гитаре. Летом он вместе с отцом обустраивал территорию Псково-Печерского монастыря. Певцов надеется, что его сын станет монахом.

Ранее артист рассказывал, что первая любовь стала его единственной женой. Речь идет об Ольге Дроздовой.