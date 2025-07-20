После долгих разборок и судов: Агата Муцениеце воссоединилась с сыном, живущим с отцом

Агата Муцениеце воссоединилась с сыном после череды судебных разбирательств с бывшим мужем Павлом Прилучным. В личном блоге актриса поделилась трогательным видео с детьми.

На опубликованных кадрах 12-летний Тимофей играет с мячом на баскетбольной площадке, а неподалеку наблюдает за игрой брата 8-летняя Мия. Агата Муцениеце без лишних слова подписала ролик одним словом: «Они». Судя по всему, звезда сериала «Закрытая школа» наконец смогла провести время с мальчиком, который сейчас живет с отцом.

Напомним, согласно решению суда, сын артистов должен жить с матерью. Однако, как рассказывала Агата Муцениеце, Тимофей отказался к ней возвращаться, и они не виделись с августа 2024 года. Актриса также утверждала, что мальчик избегает общения с ней. Она считает причастным к этому экс-супруга. Недавно адвокат Павла Прилучного раскрыла, что звезда «Закрытой школы» так и не начала общаться с ребенком: «Она не выходит на связь, ей ничего не нужно».

Ранее адвокат Павла Прилучного заявила, что сама подписала заявление о клевете против Агаты Муцениеце: «Инициатор и агрессор — непосредственно я».