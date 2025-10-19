После четвертого развода Антон Батырев веселится в компании замужней актрисы

После развода с четвертой женой Антон Батырев начал проводить время в компании Елены Подкаминской. Свежими кадрами со съемок с коллегой по цеху актер поделился в своих социальных сетях.

Летом этого года актер Антон Батырев официально расстался с Анной Савельевой. У пары недавно родился сын, но, несмотря на внешнее благополучие, союз быстро развалился.

За плечами артиста уже четыре брака: о первом известно немного, во втором он стал отцом сына Добрыни. Позже актер увлекся Евгенией Лозой, однако их роман продлился не более полугода. В четвертый раз Батырев женился на Анне Савельевой, но уже этой весной актриса объявила о расставании.

Сам артист долгое время никак не комментировал разрыв. Однако последние кадры со съёмок второго сезона сериала «Овчарка» показали, что Батырев не унывает. На видео из Твери он шутит и смеется вместе с Еленой Подкаминской — коллегой по проекту и звездой сериала «Кухня».

«Выступаем. Вот так, второй сезон. Нестерова и Федотов вместе. Одну сцену уже мы сыграли», — говорит Подкаминская в ролике, смеясь.

В другом фрагменте актеры изображают семейный завтрак, а затем — лежат рядом в кровати в деловых костюмах.

«Я бы вот так все сцены снимал: лежа, ничего не делая, с закрытыми глазами», — шутит Батырев.

Напомним, сама Елена Подкаминская с 2017 года замужем за руководителем строительной компании Денисом Гущевым. В браке у пары родились двое детей, Ева и Александр. При этом Подкаминская воспитывает старшую дочь Полину от первого мужа Александра Пляцевого.

Ранее экс-супруга Батырева Анна Савельева ответила на вопрос о возможном воссоединении с актером.