«После этого человек пропал»: Полина Диброва перестала общаться с Еленой Товстик задолго до скандала

Полина Диброва откровенно рассказала об отношениях с женой любовника в новом интервью. В беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-канале FAMETIME TV супруга Дмитрия Диброва заявила, что перестала общаться с Еленой Товстик еще задолго до скандала.

36-летняя модель прервала молчание и впервые раскрыла правду о скандальном разводе с мужем. Дмитрий и Полина Дибровы приняли решение разойтись из-за измены – жена шоумена закрутила роман с другом семьи Романом Товстиком. Известно, что раньше она тесно общалась с супругой бизнесмена, их многое связывало, но дружба прекратилась задолго до скандала.

«Мы очень много с Еленой общались. У нас была плотная связь. Маленькие дети, дни рождения детей, детские праздники, женские дни рождения, обустройство дома. Она как раз строила свой дом. Мы ездили по магазинам… Это нас объединяло. Дружили с 2012 года до начала 17-го года», — поделилась Полина Диброва.

По словам жены Дмитрия Диброва, Елена Товстик обиделась на нее, поскольку не стала крестной ее сына. Если раньше подруги несколько лет подряд вместе отмечали дни рождения старших детей, то в 2017 году все изменилось.

«Она перестала отвечать на мои сообщения из-за того, что я извинилась и сказала, что в этом году, к сожалению, не получится совместно отметить день рождения, потому что я отмечаю этот праздник вне дома. <…> Попросила прощения, сказала, что вот так в этом году. После чего человек пропал. Она перестала отвечать на мои звонки…» — рассказала модель.

С тех пор при виде Полины Дибровой на мероприятиях Елена Товстик сбегала. Модель уверяет: она не хотела ссориться с подругой и продолжала общаться с крестником, несмотря ни на что. Однако супруга Романа Товстика так и не смогла ее простить: «Я очень сожалею, что по каким-то причинам мы перестали общаться».

Напомним, 7 августа адвокаты подтвердили развод Дмитрия и Полины Дибровых из-за измены модели с Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей.

Ранее Елена Товстик призналась, что новость о связи мужа с Полиной Дибровой стала для нее ударом: «Я никогда в жизни бы не поверила, что она так может меня предать».