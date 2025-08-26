Полина Диброва и Елена Товстик рожали в одном роддоме в один день

Елена Товстик рассказала о многолетней дружбе с Полиной Дибровой. Женщины рожали вместе в одном роддоме.

По словам Елены первенец Дибровой появился на свет в один день с одним из ее детей. После этого они подружились и стали общаться семьями. Полина даже стала крестной сына Товстиков, которому сейчас 12 лет.

«Когда мы познакомились, то стали праздновать дни рождения наших детей в один день совместно у нас, в течение 10 лет вместе - пока наши дети не выросли.... Я никогда в жизни бы не поверила, что она так может меня предать», - приводит Kp.ru слова Елены из интервью Андрею Малахову.

Обманутая мужем женщина выразила готовность бороться за свою семью и шестерых детей, которых родила в браке с миллиардером Романом Товстиком.

«Есть дальнейшая жизнь, и мои дети — это то, чему я посвятила всю свою жизнь», - заключила Елена.

Напомним, Роман и Елена Товстик со скандалом разводятся. Миллиардер ушел от жены к Полине Дибровой и забрал с собой троих детей. Всего у пары шестеро детей, один из которых совершеннолетний.

Ранее сообщалось, что суд в Москве 26 августа рассмотрел иск Романа Товстика о разводе с женой Еленой. Адвокаты миллиардера заявили судье, что примирение супругов невозможно, так как Товстик уже живет с другой женщиной.