«Послал их в космос»: Евгений Плющенко ответил депутатам, требовавшим отказаться от Олимпийских игр

Плющенко послал в космос депутатов, предложивших отказ от участия на Олимпиаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не поддерживает инициативу некоторых чиновников, предлагающих не выступать спортсменам из России на Олимпийских играх во Франции. Напомним, к участию на данный момент допущено 15 спортсменов в нейтральном статусе.

«Обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такая возможность. Недруги прекрасно знают, откуда мы. И там мы можем доказать, что мы лучшие, что мы лучшая страна. Даже в связи с сегодняшней обстановкой», — объяснил Плющенко.

Фигурист рассказал, что несколько депутатов просили его поддержать бойкот Олимпийских игр.

«Мне несколько депутатов позвонили, сказали — поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали. Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа», — рассказал он.

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