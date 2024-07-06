«Это реально»: Ягудин рассказал, сможет ли Плющенко восстановить тройной аксель после операции на позвоночнике

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о своем сопернике, двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко. Он выразил уверенность, что 41-летний спортсмен сможет восстановить и прыгнуть тройной аксель, несмотря на проведенную ранее операцию на позвоночнике.

«Конечно, это реально. Женя всегда был упорным. Я, к сожалению, потерял связь с многооборотными прыжками. У меня остался несчастный тройной тулуп. И то — на таблеточках, с небольшими паузами», - сказал Ягудин в беседе с «Матч ТВ».

Как подчеркнул фигурист, Плющенко ежедневно проводит много часов на льду, занимается тренерской работой, поэтому не так быстро теряет навыки.

«А я раскатался и потом появляюсь на льду через неделю‑две. Потому что театр, ведение мероприятий и так далее. Женя сделает тройной аксель, я уверен. Я — человек с железным бедром, а он — человек с железным характером», - сказал Ягудин.

При этом он не смог ответить на вопрос о том, готов ли еще раз участвовать в турнире шоу-программ. Ягудин признался, что если это произойдет, то он будет рад вживую увидеть тройной аксель Плющенко на льду.

Отметим, что Евгений после завершения спортивной карьеры начал организовывать ледовые шоу вместе со своей женой, продюсером Яной Рудковской. В постановках участвует и их сын Александр, который пошел по стопам отца.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что готов выйти на соревнования против Ягудина за 10 миллионов рублей.