Николай Басков и Филипп Киркоров были лишены званий народных артистов Украины

Российских певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова лишили звания «Народный артист Украины» после указа президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сказано на официальном сайта администрации украинского лидера.

Накануне Зеленский подписал закон о лишении госнаград за популяризацию России. Подобный закон предполагает лишение государственных наград за «совершение действий, популяризирующих или пропагандирующих Россию, ее органы власти и их представителей, а также их действия, которые создают положительный образ РФ».

Так, помимо Баскова и Киркорова, звания «Народный артист Украины» лишились певец Александр Малинин и композитор Игорь Крутой. Вдобавок родившиеся на Украине певицы Ани Лорак и Таисия Повалий были лишены статуса заслуженных артисток Украины.

Суммарно в рамках указа были отозваны различные государственные награды и отличия у 34 человек, среди которых бывшие украинские чиновники, депутаты, артисты, религиозные и юридические деятели.

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