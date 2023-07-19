Экс-избранник Ксении Собчак купил любимую виллу Аллы Пугачевой в Юрмале за 600 млн рублей. Об этом сообщает издание kp.ru.

Пугачева уже много лет подряд отдыхает в Юрмале на любимой вилле «Марта». Ее певица арендовала у банкира Виктора Красовицкого. Однако в 2016 году недвижимость была выставлена на продажу за 1,5 млрд рублей. До 2021 года виллой никто не интересовался, пока ее не приобрел американский миллионер Александр Шусторович, бывший жених Собчак. Он купил особняк за 600 млн рублей.

При этом покупка виллы обернулась для Александра судебными разбирательствами. Сперва миллионер не мог добиться передачи права на земельный участок. Затем он заявил, что дети Виктора без его ведома забрали из особняка мебель и технику. Суды затянулись на два года, и, как сообщает источник, сделка по продаже до сих пор не завершена.

Ранее мы писали о том, что 74-летняя певица Алла Пугачева готова выступить на частном мероприятии за 50 млн рублей. Подробности смотрите в этой статье.