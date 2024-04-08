«Пошлость какая»: подписчики обрушились с критикой на Костенко из-за ее откровенного платья

Модель Анастасия Костенко с размахом отметила свой 30-летний юбилей. Для праздника супруга футболиста Дмитрия Тарасова выбрала достаточно откровенное платье, которое раскритиковали ее подписчики.

Анастасия надела ярко-розовое платье с блестящей юбкой и эффектным вырезом в районе бюста. Наряд дополнили перчатки такого же цвета.

Наряд подчеркнул красивые формы недавно родившей четвертого малыша модели. Но подписчики посчитали, что ей не стоило так одеваться.

«Пошлость какая», «Такое впечатление, что наряд покупался для голой вечеринки Ивлеевой», «Рожала недавно, тело еще не восстановилось, зачем такое платье?», — пишут возмущенные подписчики.

Некоторые назвали Костенко красивой женщиной, которая совершенно не умеет выбирать наряды.

Анастасия ответила хейтерам, что может одеваться так, как хочется ей. Совета незнакомых людей она не спрашивала. Супруга футболиста призналась, что чувствовала себя принцессой на празднике и осталась на все 100% довольна образом.

Модель стала мамой в четвертый раз в середине февраля. Она родила сына, которого решили назвать Ярославом, в честь отца Костенко.

29 марта Анастасии исполнилось 30 лет. В праздник модель обратилась со словами благодарности к своему мужу. Помимо этого, блогерша обратилась к хейтерам, которые регулярно обвиняют ее в неискренности. Анастасия призналась, что любит недоброжелателей, поскольку они помогают проживать жизнь.