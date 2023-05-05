«Пошлость и гадость»: Лариса Гузеева жестко осудила публичные соболезнования в Сети

Экс-ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева в личном Телеграм-канале жестко высказалась по поводу публичных соболезнований в Сети, которых в связи с последними трагическими событиями стало слишком много. 30 апреля и 2 мая из жизни ушли знаменитые российские модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. И после этого многие звезды отечественного шоу-бизнеса стали выставлять различные посты в Интернете, в которых рассказывали о своих чувствах.

Гузеева же заявила, что не понимает тех, кто на всеобщее обозрение выставляет страдания. Она даже назвала это пошлостью. «Какая же это гадость — соболезнования в слезах и соплях по видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и других приложениях. Для кого? Пошлость и гадость», - поделилась своим мнением телеведущая.

При этом Лариса Гузеева не уточнила, кто в итоге натолкнул ее на такие размышления. Но пользователи в Сети предполагают, что осуждения журналистки адресованы певице Аните Цой. Именно она, не сдерживая слез, выходила на связь с подписчиками в Сети после смерти Юдашкина.

Ранее Гузеева отреагировала на критику своей внешности. Недоброжелатели писали ей, что она сильно постарела за последнее время и поправилась, на что ведущая ответила, что у нее есть паспорт, зеркало и весы, чтобы самой замечать все изменения.