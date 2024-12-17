«Пошло по наклонной»: баскетболист Тараканов рассказал о крахе карьеры Яниса Тиммы после брака с Седоковой

Баскетболист Тараканов рассказал о крахе карьеры Тиммы после брака с Седоковой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Бывший баскетболист и спортивный комментатор Сергей Тараканов рассказал о проблемах в профессиональной карьере Яниса Тиммы. По его словам, спортсмен стал выступать хуже после свадьбы с Анной Седоковой.

«Он был хороший баскетболист до определенного времени. По моим ощущениям, до того момента, пока он с Седоковой встретился. Там какая-то странная история любви, потом развода, и, видно, не выдержал, покатился явно вниз. По наклонной пошло с определенного момента, когда появилась Седокова», — рассказал он.

Самоубийство Тиммы Тараканов назвал странной историей. При этом комментатор заметил, что в последние годы кроме проблем в семье, у баскетболиста было непростое положение в спортивной карьере.

«Действительно был очень неплохой баскетболист, игравший на хорошем уровне, потом все это как-то начало пропадать потихоньку, видимо с этим связано, плюс что-то еще», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова вышла на связь в слезах после смерти экс-мужа Тиммы.