Жена Влада Соколовского заявила, что не ревнует его к поклонницам. Об этом она рассказала в интервью HELLO!.

Влад Соколовский и актриса Ангелина Суркова сыграли свадьбу в апреле 2024 года. По словам актрисы, она уже привыкла, что ее возлюбленный редко бывает дома. Суркова призналась, что больше всего скучала по Соколовскому во время съемок в сериале «Постучись в мою дверь».

«Он возвращался домой, когда я уже спала. А уходил, когда мы с малышом еще не проснулись. Но это просто издержки профессии», — рассказала она.

Речи о ревности к фанаткам не идет, призналась девушка. Поэтому она часто отпускает Соколовского на светские мероприятия.

«Влада часто приглашают на премьеры. Но если у меня не получается, он может пойти один. Я не ревную — эта тема уже давно проработана», — добавила актриса.

Ранее мы писали о том, что Надежда Ангарская рассказала об абьюзивных отношениях с мужем.