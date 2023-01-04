12:30, 04 января 2023
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«Пошли камни»: Влад Соколовский выехал в больницу, не дождавшись приезда скорой
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Певец Влад Соколовский рассказала о «жесткой» ночке из-за проблем со здоровьем. Музыканта настигли почечные колики.
«2 дня просто болело, а тут пошли камни», - поделился певец.
Соколовский сообщил, что ему вызвали скорую, но медики долго не приезжали.
«Мчим в больницу в итоге!» - написал Соколовский 4 января и признался, что «болевые ощущения остаются и терпеть это дальше уже не вариант».
Проблемы со здоровьем настигли исполнителя перед выступлением, которое планировалось в ночь с 4 на 5 января.
В декабре сообщалось, что располневшая певица Бьянка пропала из-за проблем со здоровьем.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: