НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 ноября 2024, 13:20
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Пошла по стопам звездной мамы: Полина Гагарина отдала семилетнюю дочь в музыкальную школу

Полина Гагарина призналась, что отдала семилетнюю дочь Мию в музыкальную школу.
Пошла по стопам звездной мамы: Полина Гагарина отдала семилетнюю дочь в музыкальную школу

© Starface.ru

Певица Полина Гагарина рассказала, что ее дочь Мия решила пойти по ее стопам. Семилетняя девочка теперь обучается в музыкальной школе, но при этом ходит еще в несколько кружков.

По словам Гагариной, Мия растет очень разносторонней. Ей многое интересно. А недавно она захотела заниматься музыкой, и звездная мама пошла ей навстречу.

«Мия пошла в музыкальную школу, ходит на танцы, разучивает новые комбинации. Готовимся к соревнованиям. Английский, нагрузка серьезная, но ей все нравится», - поделилась Полина в личном блоге.

Отметим, что поклонники впервые увидели Мию не так давно. Дело в том, что артистка предпочитала скрывать внешность дочери и опубликовала только те фото, на которых не видно лицо. Отказалась от таинственности Полина лишь на своем сольном концерте в Москве, когда вывела на сцену наследницу. Снимки и видео с Мией разлетелись по социальным сетям, и ее мама после этого стала часто показывать ее в блоге.

Ранее журналисты узнали, что входит в райдер певицы Полины Гагариной. Оказалось, что она внесла в него изменения после скандала с Глюкозой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Полина Гагарина
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