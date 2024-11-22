Пошла по стопам звездной мамы: Полина Гагарина отдала семилетнюю дочь в музыкальную школу

Певица Полина Гагарина рассказала, что ее дочь Мия решила пойти по ее стопам. Семилетняя девочка теперь обучается в музыкальной школе, но при этом ходит еще в несколько кружков.

По словам Гагариной, Мия растет очень разносторонней. Ей многое интересно. А недавно она захотела заниматься музыкой, и звездная мама пошла ей навстречу.

«Мия пошла в музыкальную школу, ходит на танцы, разучивает новые комбинации. Готовимся к соревнованиям. Английский, нагрузка серьезная, но ей все нравится», - поделилась Полина в личном блоге.

Отметим, что поклонники впервые увидели Мию не так давно. Дело в том, что артистка предпочитала скрывать внешность дочери и опубликовала только те фото, на которых не видно лицо. Отказалась от таинственности Полина лишь на своем сольном концерте в Москве, когда вывела на сцену наследницу. Снимки и видео с Мией разлетелись по социальным сетям, и ее мама после этого стала часто показывать ее в блоге.

Ранее журналисты узнали, что входит в райдер певицы Полины Гагариной. Оказалось, что она внесла в него изменения после скандала с Глюкозой.