Пошла по стопам знаменитой мамы: куда поступает красавица-дочь Юлии Началовой

17-летняя дочь певицы Юлии Началовой окончила московскую школу с углубленным изучением иностранных языков. Вера Алдонина пошла по стопам знаменитой мамы: она решила поступить в театральный вуз.

Накануне для Веры прозвенел последний звонок. На него пришли родные девушки — отец Евгений Алдонин и бабушка Таисия Николаевна, которая гордится своей внучкой. Недавно дочь Началовой завоевала Гран-при в конкурсе патриотической песни.

Юлия с детства прочила любимой дочери карьеру певицы. Крестная мама Веры Лариса Долина еще полгода назад звала девушку в свою музыкальную академию, но Алдонина решила пойти в театральный. Она сдала ЕГЭ по литературе и готовится к русскому языку, базовой математике и внутреннему экзамену в вузе.

«Там больше роль играет внутренний творческий экзамен. Театральные вузы просят прочитать прозу, стихотворение, басню. Может быть, что-то спеть, станцевать», — рассказала Вера в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Недавно выпускница призналась, что ее часто сравнивают с мамой и даже называют «второй Юлией Началовой». Но Вере не очень нравится такое сравнение, так как она не хочет быть двойником певицы. При этом мама является для нее примером, заявляла она.

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