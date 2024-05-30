«Мой праздничный, хулиганский папа»: Ксения Алферова довела до слез подписчиков обращением к Абдулову

29 мая актеру Александру Абдулову, ушедшему из жизни в 2008 году, мог бы исполниться 71 год. Дочь звезды фильма «Самая и обаятельная и привлекательная» Ксения Алферова почтила память отца.

Артистка опубликовала трогательный пост, посвященный Абдулову, в социальных сетях. Она призналась, что ей очень не хватает отца, с которым было всегда весело и интересно.

«Мой праздничный, хулиганский папа, который всегда гордился и восхищался мной, чем бы я ни занималась, чтобы я ни делала. Мы очень похожи, не зря родились рядышком, оба в конце мая», — написала Ксения.

Алферова вспомнила, как делала поздно вечером уроки, а Абдулов приходил с работы, вставал в дверях, смотрел с любовью на трудолюбивую дочь, склонившейся над тетрадью. После он кричал «Чехов! Антон Палыч Чехов!» и довольный уходил.

Жена Егора Бероева призналась, что народный артист России ревновал ее к молодым людям, которых видел в юношескую пору дочери. Он мог подойти к парню, поднести к носу свой огромный кулак и прямо в глаза говорил: «Убью! И срок отсижу!». Сейчас Ксения вспоминает это с улыбкой.

Абдулов часто снится Ксении, и в ее снах защищает дочь от всех. Артистка очень скучает по отцу, хочет снова увидеть и услышать его голос.

«Как же хочется иногда прижаться к тебе покрепче, увидеть твои любящие глаза и услышать твое неподражаемое „чудовище“ в мой адрес», — сказала она.

Ранее советская и российская актриса Ирина Алферова впервые за долгое время вышла в свет с дочерью Ксенией. Знаменитости приехали на фестиваль в Ульяновске и прошлись по ковровой дорожке. Стилист Лариса Голубева в разговоре с порталом «Страсти» оценила образы звезд.