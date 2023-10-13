Пошла по стопам Пугачевой: певицу Валерию сняли в парике
55-летнюю певицу Валерию сняли в парике.
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Популярную артистку Валерию сняли на примерке парика. 55-летняя певица решила сменить образ, но не прибегая к серьезным процедурам. Она показала себя с розовыми волосами и вызвала восхищение у поклонников. Об этом сообщает «7Дней.ru».
В СМИ часто появляются слухи о том, что у блондинки давно наблюдаются проблемы с шевелюрой. Якобы в таком возрасте она вынуждена носить парики, как многие звездные коллеги. Поклонники удивились, когда увидела в Сети ролик, на котором Валерия примеряет парик.
Но оказалось, что исполнительница просто решила сменить имидж. Она участвует в шоу «Маска», где любит появляться в неожиданных образах. В этот раз она хочет удивить зрителей и звезд шоу-бизнеса ярким цветом волос – розовым, но, возможно, выберет другой парик.
«Цвет мне нравится», – говорит на кадрах певица.
Фанаты согласились, что с новой прической Валерия стала выглядеть еще моложе.
Ранее мы писали о том, что Валерия нашла простой способ омоложения и восстановления организма. По ее словам, главной причиной плохого качества кожи и потери внутренней энергии являются «неэффективные» часы, от которых необходимо избавиться как можно скорее.