Пошла по стопам Пугачевой: певицу Валерию сняли в парике

Популярную артистку Валерию сняли на примерке парика. 55-летняя певица решила сменить образ, но не прибегая к серьезным процедурам. Она показала себя с розовыми волосами и вызвала восхищение у поклонников. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В СМИ часто появляются слухи о том, что у блондинки давно наблюдаются проблемы с шевелюрой. Якобы в таком возрасте она вынуждена носить парики, как многие звездные коллеги. Поклонники удивились, когда увидела в Сети ролик, на котором Валерия примеряет парик.

Но оказалось, что исполнительница просто решила сменить имидж. Она участвует в шоу «Маска», где любит появляться в неожиданных образах. В этот раз она хочет удивить зрителей и звезд шоу-бизнеса ярким цветом волос – розовым, но, возможно, выберет другой парик.