59-летняя Лолита планирует устроить секс-отпуск с молодым любовником

Эпатажная певица Лолита Милявская поделилась своими планами на отпуск. 59-летняя брюнетка рассказала, что с нетерпением ждет новогодние праздники, чтобы оторваться по полной. В этом ей поможет молодой любовник.

Исполнительница никогда не стеснялась открыто говорить о самых интимных вещах. Вот и на вопрос о своем долгожданном отпуске женщина ответила так честно, что многие бы покраснели от стыда.

«Я сексом на пляже буду заниматься наконец-то», – заявила певица.

Артистка призналась, что уже нашла локацию, но сообщать об этом никому не будет. У нее есть несколько интересных направлений, но это не те места, где отдыхают все отечественные селебрити. По словам звезды, ей не нравятся Эмираты из-за слишком высокого ценника, а Мальдивы – из-за долгого перелета. По ее мнению, есть места намного круче.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ Лолита также высказалась по поводу селфи в обнаженном виде. Певица говорит, что относится к таким съемках с осторожностью, потому что боится, что ее кадры в голом виде могут попасть в руки мошенникам.

Ранее мы писали о том, что Лолита раскрыла связь с молодым артистом. Роскошную исполнительницу совсем не смущает разница в возрасте почти в 34 года! Во время выступления они со спутником так правдоподобно играли любовь, что многие поклонники задумались – а может между артистами действительно вспыхнула искра?