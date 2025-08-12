Пошла на такой шаг по состоянию здоровья: гонорар уехавшей из РФ Аллы Пугачевой упал в 2 раза летом

Уехавшая из России Алла Пугачева этим летом снизила гонорар в два раза. Пошатнувшееся в последнее время здоровье не позволяет певице часто летать. Об этом пишет Kp.ru.

Исполнительница хита «Миллион алых роз» уверяет: она уже не поет за деньги — исключение составляют выступления на праздниках у друзей и родных. Однако, по данным источника, летом этого года Алла Пугачева спела на частной вечеринке у местного бизнесмена в Латвии, получив гонорар в 150 тыс. евро (13,9 млн рублей). Причем эта сумма в два раза меньше стандартного гонорара артистки — последние 10 лет он составлял 350 тыс. евро (32,5 млн рублей).

Предположительно, певица сделала «скидку» на выступления, поскольку не может часто летать по состоянию здоровья. Именно поэтому, пишет Kp.ru, Алла Пугачева предпочитает петь там, где находится в данный момент. В последнее время знаменитость ведет кочевой образ жизни, постоянно переезжая с семьей. Так, сообщается, что на следующей неделе она снова уезжает из Юрмалы на Кипр.

Кроме того, по информации издания, Алла Пугачева пытается зарабатывать в том числе и на музыкальных стриминговых сервисах, выпуская новые или обработанные старые композиции. Но заказчики за границей приглашают ее спеть исключительно «старые советские хиты». Артистка соглашается выступать, но выдвигает свои условия: фото- и видеосъемка разрешена только для личного пользования, но не для соцсетей и прочего распространения.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль. В эмиграции певица унизила своих соотечественников, назвав их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой». Артистка заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться туда», имея в виду Россию.

Ранее сообщалось о том, что Алла Пугачева получает 28 млн рублей в год за старые хиты.