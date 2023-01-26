Пошла на сотрудничество с русскими: уставшая от актерской карьеры Чулпан Хаматова нашла новую работу

Актриса Чулпан Хаматова уже долгое время пытается реализоваться за границей. С момента отъезда из России она приняла участие в нескольких сомнительных проектах, а затем и вовсе объявила, что хочет завершить свою карьеру. Но желание желанием, а зарабатывать нужно, поэтому Хаматова решила найти новую работу. Она присоединилась к труппе Нового рижского театра в Латвии.

Появилась информация, что Чулпан сыграет в спектакле «Гоголь. Nature morte», который станет премьерным в 2023 году. Примечательно, что соавторами постановки выступают именно российские театральные художники. Актриса исполнит одну из главных ролей.

Отметим, что Хаматова уже не в первый раз сотрудничает с латвийским театром. Ранее она уже выходила на эту сцену в моноспектакле «Post Scriptum». После него актриса победила в номинации «Актриса года» в латвийской премии.

К слову, совсем недавно Чулпан откровенно призналась, что боится публичных выступлений, и каждый выход к людям для нее – настоящее испытание. Она выразила желание больше никогда не связывать себя с актерством и назвала причины.